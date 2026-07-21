РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

ФАС возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и трейдеров

ФАС возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и трейдеров

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с региональными подразделениями возбудила 15 уголовных дел против ряда отечественных нефтяных компаний и независимых участников рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии