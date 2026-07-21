ФАС возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и трейдеров

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с региональными подразделениями возбудила 15 уголовных дел против ряда отечественных нефтяных компаний и независимых участников рынка.
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