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Новости Брянска

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«Сибирь» ведёт 2:0 в матче с брянским «Динамо» в Новосибирске

«Сибирь» ведёт 2:0 в матче с брянским «Динамо» в Новосибирске

Хозяева поля забили два гола усилиями Николаева и Кобялко, у гостей два перспективных момента остались нереализованными.

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