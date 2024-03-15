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Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову брак: мечта или невозможность?

Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову брак: мечта или невозможность? Елена ГалицкаяВ прессе снова заговорили о личной жизни знаменитостей, когда Ольга Бузова сделала неожиданное предложение Филиппу Киркорову прямо на телеэкранах.

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