Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову брак: мечта или невозможность? Елена ГалицкаяВ прессе снова заговорили о личной жизни знаменитостей, когда Ольга Бузова сделала неожиданное предложение Филиппу Киркорову прямо на телеэкранах.
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