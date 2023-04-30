Omoda нацелилась в ТОП−5 на российском рынке, назвав конкурентов, которых не боится

Как рассказал в интервью порталу «АвтоВзгляд» глава Omoda в России Виктор Нащанский, с появлением нового седана марка увеличит долю на рынке до 4%, а последующие премьеры позволят ей войти в ТОП−5 самых популярных китайских брендов в нашей стране.