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Omoda нацелилась в ТОП−5 на российском рынке, назвав конкурентов, которых не боится

Omoda нацелилась в ТОП−5 на российском рынке, назвав конкурентов, которых не боится

Как рассказал в интервью порталу «АвтоВзгляд» глава Omoda в России Виктор Нащанский, с появлением нового седана марка увеличит долю на рынке до 4%, а последующие премьеры позволят ей войти в ТОП−5 самых популярных китайских брендов в нашей стране.

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