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**Лев Гумилёв,** русский учёный, историк: __«Прав был Ф.М. Достоевский, отметивш...

Лев Гумилёв, русский учёный, историк:«Прав был Ф.М. Достоевский, отметивший, что, если у французов есть гордость, любовь к изяществу, у испанцев – ревность, у англичан – честность и дотошность, у немцев – аккуратность, то у русских есть умение понимать и принимать все другие народы.

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