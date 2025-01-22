Лев Гумилёв,** русский учёный, историк: __«Прав был Ф.М. Достоевский, отметивш...

Лев Гумилёв, русский учёный, историк:«Прав был Ф.М. Достоевский, отметивший, что, если у французов есть гордость, любовь к изяществу, у испанцев – ревность, у англичан – честность и дотошность, у немцев – аккуратность, то у русских есть умение понимать и принимать все другие народы.