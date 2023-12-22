Наташа или Айгуль: какая вы героиня сериала «Слово пацана»

Давайте выясним! Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»Мы уже выяснили, кто мог бы стать вашим бойфрендом из популярного сериала «Слово пацана», а теперь пора узнать, на какую героиню больше всего похожи вы.