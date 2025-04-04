Фицо надеется 9 мая лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом

БРАТИСЛАВА, 4 апреля, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что сможет лично присутствовать в Москве 9 мая, чтобы отдать дань уважения Советскому Союзу за вклад в победу над фашизмом.