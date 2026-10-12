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Невидимая домашняя работа влияет на удовлетворённость женщин отношениями

Невидимая домашняя работа влияет на удовлетворённость женщин отношениями

Женщины чаще довольны отношениями, когда партнёры наравне с ними несут так называемую ментальную нагрузку — планируют домашние дела, помнят о важных событиях и следят за эмоциональным состоянием близких.

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