НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Экс-судья, обвиняемый в получении взяток перед матчем «Алания» – «Химки», использовал ИИ для защиты в суде. Он звонил в РФС и арбитрам для согласования позиции по делу

Бывший футбольный арбитр, задержанный за получение взятки, использовал нейросети для защиты в суде. Напомним, в марте на судью Андрея Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты спортивного соревнования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии