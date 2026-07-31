В Липецкой области суд аннулировал брак, заключенный за пять дней до отправки на СВО

Суд признал фиктивным брак бойца СВО, заключённый за пять дней до подписания контракта. Супруга военнослужащего сразу после регистрации забрала его паспорт, банковские карты и перестала выходить на связь.
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