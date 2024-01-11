Капибара экспериментирует с походкой

Юная капибара, получившая имя Ева, прославилась в сети благодаря своей прогулке в воде. Сотрудники зоопарка запечатлели капибару и опубликовали в сети её прогулку под песню «Thriller» певца Майкла Джексона.
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