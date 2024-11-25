Le Monde: в Европе возобновились обсуждения отправки войск на Украину

В странах Европы снова обсуждают возможную отправку военных на Украину, пишет газета Le Monde. По данным издания, в последнее время в европейских странах вернулись к обсуждению отправки войск, а также частных военных компаний на Украину.
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