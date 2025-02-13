Рублево и Рублево-Архангельское свяжет мост через Москву-реку

Подведомственное Департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы ГКУ «УДМС» и АО «ДиМ» (Дивизион «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя) подписали государственный контракт на строительство нового моста через Москву-реку.
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