Паровой мотоцикл своими руками

Паровой мотоцикл Лёхи Романтика Введение Этот проект «Паровой Мотоцикл» создавался с целью заглянуть в прошлое, ощутить дух того времени, прикоснуться к технологиям 18-19 веков, ощутить романтику паровой эпохи и просто из инженерного интереса.