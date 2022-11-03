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Паровой мотоцикл своими руками

Паровой мотоцикл своими руками

Паровой мотоцикл Лёхи Романтика Введение Этот проект «Паровой Мотоцикл» создавался с целью заглянуть в прошлое, ощутить дух того времени, прикоснуться к технологиям 18-19 веков, ощутить романтику паровой эпохи и просто из инженерного интереса.

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