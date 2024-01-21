Пляжи в Анталье завалило телами утопленников, сотрудники отеля в Кемерагзы нашли 6-го

На пляжах в курортной турецкой провинции Анталья, обнаружен уже шестой за неделю утопленник, передает телеканал NTV, на этот раз страшную находку сделали сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы.
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