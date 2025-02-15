Зеленскому запретили говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили говорить на украинском языке. Изъясняться на языке своей страны он собирался во время Мюнхенской конференции по безопасности, однако организаторы ему этого не позволили.
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