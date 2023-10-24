США приступили к развертыванию дополнительных средств ПВО на Ближнем Востоке

Руководитель пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер указал на тот факт, что военнослужащие Вооружённых сил начали развёртывание противоракетных установок THAAD в Ближневосточном регионе.
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