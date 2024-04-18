Захарова: реакции Запада на планы Киева о новой атаке на Крымский мост нет

Николай Герасименко

Меня уже раздражают подобные заявления Захаровой об отсутствии осуждающей реакции Запада на планы Куева подорвать наш мост. С какого перепугу они должны осуждать планы и террористические акты Салорейха? Они же вместе с укронацистами планируют и организуют все диверсии на нашей территории. Нужно не ждать осуждений, а заниматься обеспечением безопасности наших объектов и хреначить на скакунам так, чтобы у них даже мыслей бить по нам не было.