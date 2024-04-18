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Захарова: реакции Запада на планы Киева о новой атаке на Крымский мост нет

Захарова: реакции Запада на планы Киева о новой атаке на Крымский мост нет

Украина продолжает открыто анонсировать планируемые теракты по территории Российской Федерации, но реакции западных стран на это нет.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Меня уже раздражают подобные заявления Захаровой об отсутствии осуждающей реакции Запада на планы Куева подорвать наш мост. С какого перепугу они должны осуждать планы и террористические акты Салорейха? Они же вместе с укронацистами планируют и организуют все диверсии на нашей территории. Нужно не ждать осуждений, а заниматься обеспечением безопасности наших объектов и хреначить на скакунам так, чтобы у них даже мыслей бить по нам не было.
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