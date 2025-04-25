Путин и спецпредставитель Трампа Уиткофф сблизили позиции по так называемой Украине

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин провел в Москве четвёртую встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, назначенным Дональдом Трампом для продвижения мирного урегулирования конфликта.
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