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Путин и спецпредставитель Трампа Уиткофф сблизили позиции по так называемой Украине

Путин и спецпредставитель Трампа Уиткофф сблизили позиции по так называемой Украине

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин провел в Москве четвёртую встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, назначенным Дональдом Трампом для продвижения мирного урегулирования конфликта.

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