Инженер НАСА Марк Робер решил попробовать сбросить из космоса обычное яйцо. Мужчина решил проверить, сможет ли тонкая скорлупа выдержать падение с высоты в несколько километров, а для чистоты эксперимента заснял все на видео от начала и до конца.
Что будет, если сбросить яйцо из космоса: видео
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Когда коту делать нечего...Он ЯЙЦА лижет...
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4 д.
B
BaTaNya
Похоже, что это яйцо 3,14здануло по маковке автору от трендящего мена. С тех пор только херню ударенный и пишет
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4 д.
ВераВерная
А чего этот экспериментатор себя к ракете не пристегнул? А потом от зонда открепился и проверил бы, сможет ли тонкая скорлупа его черепушки сохранить остатки его мозгов)))
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4 д.
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