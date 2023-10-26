Что будет, если сбросить яйцо из космоса: видео

Похоже, что это яйцо 3,14здануло по маковке автору от трендящего мена. С тех пор только херню ударенный и пишет

ВераВерная

А чего этот экспериментатор себя к ракете не пристегнул? А потом от зонда открепился и проверил бы, сможет ли тонкая скорлупа его черепушки сохранить остатки его мозгов)))