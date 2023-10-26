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Что будет, если сбросить яйцо из космоса: видео

Что будет, если сбросить яйцо из космоса: видео

Инженер НАСА Марк Робер решил попробовать сбросить из космоса обычное яйцо. Мужчина решил проверить, сможет ли тонкая скорлупа выдержать падение с высоты в несколько километров, а для чистоты эксперимента заснял все на видео от начала и до конца.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Когда коту делать нечего...Он ЯЙЦА лижет...
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4 д.
B
BaTaNya
Похоже, что это яйцо 3,14здануло по маковке автору от трендящего мена. С тех пор только херню ударенный и пишет
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4 д.
ВераВерная
А чего этот экспериментатор себя к ракете не пристегнул? А потом от зонда открепился и проверил бы, сможет ли тонкая скорлупа его черепушки сохранить остатки его мозгов)))
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4 д.

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