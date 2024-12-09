В Иркутской области суд приговорил к лишению свободы двоих мигрантов за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Уголовное дело расследовано следователем ОМВД России по Слюдянскому району. Следствием установлено, что 21 ноября 2023 года двое граждан ближнего зарубежья передвигались на автомобиле «Тойота Приус» в районе поселка Солзан Слюдянского района.
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