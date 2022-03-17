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ФАС начала проверять цепочки поставок сахара в розницу

ФАС начала проверять цепочки поставок сахара в розницу

Информация о выявленных нарушениях будет передаваться в прокуратуру.Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале проверок производителей, поставщиков и посредников при доставке сахара в торговые сети, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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