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Раскрыты траты певицы Джанабаевой на семейный отдых на Кипре

Раскрыты траты певицы Джанабаевой на семейный отдых на Кипре

Певица Альбина Джанабаева вместе с детьми провела время на кипрском курорте Cap St Georges Hotel & Resort, выбрав номер Residence Room Private Pool с собственным бассейном, сообщает Shot.

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