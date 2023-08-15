Юрий Кот Глава Зеленского Ермак сообщил, что высшее военное командование Украины провело переговоры с высшим военным командованием США.
США собрали всю украинскую шайку террористов, чтобы сообщить им пренеприятнейшее известие
Комментарии
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Владимир Соловьев
Россия может выкупить эти архивы за хорошие деньги с подтверждёнными планами зарубежных кураторов, и фактами нацистских преступлений в Украине. Кто то может в одночасье пополнить свой личный бюджет и заодно реабилитироваться перед мировым сообществом. Нацисты, которые надеются укрыться за "бугром", живыми там не нужны. Они потенциальные свидетели. Саакашвили не побежал на Запад, а остался дома, где и стены, пусть не совсем домашние, но защищают. Думайте о своём будущем!
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