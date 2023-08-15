Спички - не игрушка

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США собрали всю украинскую шайку террористов, чтобы сообщить им пренеприятнейшее известие

США собрали всю украинскую шайку террористов, чтобы сообщить им пренеприятнейшее известие

Юрий Кот Глава Зеленского Ермак сообщил, что высшее военное командование Украины провело переговоры с высшим военным командованием США.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Россия может выкупить эти архивы за хорошие деньги   с подтверждёнными планами зарубежных кураторов, и фактами нацистских преступлений в Украине. Кто то может в одночасье пополнить свой личный бюджет и заодно реабилитироваться перед мировым сообществом. Нацисты, которые надеются укрыться за &quot;бугром&quot;, живыми там не нужны. Они потенциальные свидетели.  Саакашвили не побежал на Запад, а остался дома, где и стены, пусть не совсем домашние, но защищают.  Думайте о своём будущем!
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