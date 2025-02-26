🦷 В Саках капремонт стоматологической поликлиники выполнили на 85 % Сейчас специалисты занимаются отделочными работами в коридорах.
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🦷 В Саках капремонт стоматологической поликлиники выполнили на 85 % Сейчас специалисты занимаются отделочными работами в коридорах.