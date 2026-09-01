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Головоломка для тех, кто не идет в школу: составьте 9 слов и улучшите память

Головоломка для тех, кто не идет в школу: составьте 9 слов и улучшите память

Если учеба в школе и институте позади, это не значит, что больше не надо узнавать что-то новое и давать нагрузку мозгу.

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