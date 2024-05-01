Международный «кистень» индивидуального применения

Помните, в одной из знаменитых сцен культового советского сериала «Место встречи изменить нельзя», Жеглов и Шарапов спорят по поводу оправданности сознательного нарушения сотрудником правоохранительных органов некоторых законных процедур с целью отправить за решётку известного вора-рецидивиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии