Международный «кистень» индивидуального применения

Помните, в одной из знаменитых сцен культового советского сериала «Место встречи изменить нельзя», Жеглов и Шарапов спорят по поводу оправданности сознательного нарушения сотрудником правоохранительных органов некоторых законных процедур с целью отправить за решётку известного вора-рецидивиста.