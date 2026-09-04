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ИА Регнум

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Песков отметил работоспособность всех систем воздушной обороны России

Песков отметил работоспособность всех систем воздушной обороны России

Системы, которые обеспечивают противовоздушную оборону России, работают. Об этом 4 сентября рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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