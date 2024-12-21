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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэмиан Лиллард пропустил матч с «Кливлендом» из-за травмы. «Бакс» ожидают, что разыгрывающий скоро будет готов вернуться

Звездный разыгрывающий «Милуоки» пропустил матч с «Кливлендом» (101:124) в пятницу из-за повреждения икроножной мышцы.

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