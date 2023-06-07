Всемирный банк проведет оценку ущерба из-за прорыва на Каховской ГЭС

Всемирный банк (ВБ) осуществит оценку ущерба, причиненного в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Произошедшее чревато «множеством очень серьезных последствий», заявила управляющий директор ВБ по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.
Всемирный банк (ВБ) осуществит оценку ущерба, причиненного в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Произошедшее чревато «множеством очень серьезных последствий», заявила управляющий директор ВБ по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.
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