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"Были в двух-трех километрах от фронта": в Крым успешно перевезли новых зверей

"Были в двух-трех километрах от фронта": в Крым успешно перевезли новых зверей

"Были в двух-трех километрах от фронта": в Крым успешно перевезли новых зверей. Из зоопарка Васильевки Запорожской области на ПМЖ в республику переехали амурский леопард и пума, которую называют "очень хорошей девочкой".

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