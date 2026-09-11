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ТАСС

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В Нью-Йорке прошло шоу дронов в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

В Нью-Йорке прошло шоу дронов в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. 2 977 дронов взлетели над Нью-Йоркской бухтой, чтобы воссоздать очертания 110-этажных башен-близнецов Всемирного торгового центра в память о жертвах крупнейшей в мировой истории серии терактов 11 сентября 2001 года.

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