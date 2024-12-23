Катар может прекратить поставки газа в ЕС из-за нового закона "о должной осмотрительности"

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна прекратит поставки газа в Европейский Союз, если государства-члены будут строго применять новый закон, направленный на борьбу с принудительным трудом и экологическим ущербом.
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