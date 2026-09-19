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Суть Событий

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Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились не бить по энергетическим объектам друг друга

Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились не бить по энергетическим объектам друг друга

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась с его предложением не атаковать энергетические объекты России, а российская сторона якобы взяла на себя аналогичные обязательства в отношении Украины.

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