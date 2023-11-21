52% россиян не рассчитывают на государственную пенсию в старости

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело свой опрос и выяснило, что 52% граждан РФ в старости не рассчитывают на государственную пенсию и уже сейчас задумываются над дополнительными источниками дохода.
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