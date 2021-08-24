Медвежий угол

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Евросоюз должен быть разрушен. Хоть в чем-то интересы России и США наконец сошлись

Евросоюз должен быть разрушен. Хоть в чем-то интересы России и США наконец сошлись

Шёпот Кремля В июне этого года Меркель выступила с предложением провести саммит с Путиным.

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Аркадий Цыганов
Многих устроит военный конфликт Польши и Украины. Возможно в декабре.
Александр Дементьев
Что то я не пойму - По словам автора США агонизирует...А доллар растёт...Америка не успевает доллары печатать. А российское руководство и нувориши не успевает их скупать. Что то на агонию не похоже.
Сергей

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