Евросоюз должен быть разрушен. Хоть в чем-то интересы России и США наконец сошлись

Медвежий уголПолитикаЕвросоюз должен быть разрушен. Хоть в чем-то интересы России и США наконец сошлись Шёпот Кремля В июне этого года Меркель выступила с предложением провести саммит с Путиным.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий ЦыгановМногих устроит военный конфликт Польши и Украины. Возможно в декабре.Александр ДементьевЧто то я не пойму - По словам автора США агонизирует...А доллар растёт...Америка не успевает доллары печатать. А российское руководство и нувориши не успевает их скупать. Что то на агонию не похоже.СергейКомментировать
Свежие комментарии