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В промзоне Ростова произошел взрыв на территории Машиностроительныого завода

В промзоне Ростова произошел взрыв на территории Машиностроительныого завода

В промзоне Ростова-на-Дону произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале "Ростов главный". По данным информационного ресурса, взрыв произошел на территории машиностроительныого завода, расположенного в западном жилом массиве города.

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