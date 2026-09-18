Стример Влад Куертов объявил о победе над раком щитовидной железы

Русский стример Влад Куертов объявил, что у него был обнаружен рак щитовидной железы второй стадии с метастазами.
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