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Обстановка в Курской области на 2 января 2025 года: Как наши бойцы пугают ВСУ электросамокатами и почему поляки обиделись на ВСУ

Обстановка в Курской области на 2 января 2025 года: Как наши бойцы пугают ВСУ электросамокатами и почему поляки обиделись на ВСУ

40,7 тыс прочтений Сегодня Оглавление Как бойцы встретили Новый год в Курской области Бои в первые часы Нового года Российские бойцы на электросамокатах привели ВСУ в ступор Одно из стрелковых подразделений группировки войск «Север» ротировалось в последние часы Старого года.

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