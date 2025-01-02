Обстановка в Курской области на 2 января 2025 года: Как наши бойцы пугают ВСУ электросамокатами и почему поляки обиделись на ВСУ

40,7 тыс прочтений Сегодня Оглавление Как бойцы встретили Новый год в Курской области Бои в первые часы Нового года Российские бойцы на электросамокатах привели ВСУ в ступор Одно из стрелковых подразделений группировки войск «Север» ротировалось в последние часы Старого года.