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На Западе просчитали три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Украины

На Западе просчитали три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Украины

Пока Россия готовится выставить Украине свои условия перемирия, Киев работает над встречей Зеленского и Путина, а на Западе проталкивают перенос переговоров из Стамбула в Ватикан, связанный с известной инвестиционно-банковской группой  влиятельный западный аналитический центр JPMorgan Chase Center for Geopolitics презентовал широкой публике тезисы своего доклада с интригующим название «Финал конфликта Россия – Украина и будущее Европы».

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