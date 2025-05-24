На Западе просчитали три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Украины

Пока Россия готовится выставить Украине свои условия перемирия, Киев работает над встречей Зеленского и Путина, а на Западе проталкивают перенос переговоров из Стамбула в Ватикан, связанный с известной инвестиционно-банковской группой влиятельный западный аналитический центр JPMorgan Chase Center for Geopolitics презентовал широкой публике тезисы своего доклада с интригующим название «Финал конфликта Россия – Украина и будущее Европы».