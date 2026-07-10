Как новые правила по вкладам с июня изменят жизнь пенсионеров

Алекс Сэм

Вы там в конец о....и? Вместо того чтобы потрясти толстосумов вы опять грабите собственный народ? То есть к примеру дети перевели родителям на счёт в качестве подушки безопасности какую-то не маленькую сумму и это автоматически лишает их ими же заработанных пенсионных благ? Или люди годами себе отказывали во многих радостях, увеличивали свой счёт, чтобы опять же получить финансовую безопасность. Бред. Но мне кажется это только начало дальше будет хуже.