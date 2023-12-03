Ночная гулянка в центре Новосибирска закончилась вызовом полиции

Ночные весельчаки играли в футбол и прыгали по автомобилям, мешая спать добропорядочным гражданам.Участников шумной вечеринки, которая проходила под утро на Вокзальной магистрали в Новосибирске, пришлось приводить в чувство сотрудникам полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии