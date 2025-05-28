Эксперты рассказали о росте вакансий с компенсацией затрат на спорт

Российские компании всё чаще включают компенсацию спортивных расходов в соцпакет для сотрудников. Об этом говорится в исследовании аналитиков строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» с которым ознакомились «Известия» 28 мая.
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