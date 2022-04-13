Кино: За что Евгению Симонову и ещё 5 известных актрис уволили из фильмов в разгар съёмок

Процесс кинопроизводства сложен не только с технической точки зрения, но и с чисто человеческой. Прежде чем приступить к съёмкам фильма, режиссёр долго работает со сценарием и кропотливо подбирает актёров на роль, пытаясь добиться максимального сходства исполнителя роли с его персонажем, причём даже не во внешности, а в характере и манерах.