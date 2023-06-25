Президент подписал указ: в России будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров Владислав ВислПрезидент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за пересылку данных россиян по иностранным мессенджерам.
Президент подписал указ: в России будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров Владислав ВислПрезидент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за пересылку данных россиян по иностранным мессенджерам.
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