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Президент подписал указ: в России будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров

Президент подписал указ: в России будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров

Президент подписал указ: в России будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров Владислав ВислПрезидент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за пересылку данных россиян по иностранным мессенджерам.

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