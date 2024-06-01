Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Сергей Мисников
    Давно пора.....Но  Путин боится.....Нельзя ждать когда наступит полное истощение страны.......Чего добивается США.......Европу предупреди...
  • Александр Рязанцев
    Всю гейропу давно пора стереть в пыль,тем самым,пидорным пиндосам показать,что с ними будет,но лучше для гарантии сте...Европу предупреди...
  • Юрий Ильинов
    БайденаЕвропу предупреди...

Европу предупредили, но она по прежнему глуха

Европу предупредили, но она по прежнему глуха

ЯДЕРНЫЙ ГРИБ НАД НОВОЙ ЗЕМЛЁЙ, А ПОТОМ УДАР ПО ЦЕЛЯМ? ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ЕВРОПУ Президент сказал, что игра в одни ворота, когда они воюют с русскими руками украинцев, может скоро закончиться.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Байдена
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11 час.
АР
Александр Рязанцев
Всю гейропу давно пора стереть в пыль,тем самым,пидорным пиндосам показать,что с ними будет,но лучше для гарантии стереть и их одновременно с гейропой,не теряя время на возможный ответ,В первых рядах наполеоныши с наглой англичанкой,которая всё наглее гадит!Лягушатников в адское болото,а гадёнышей в самое глубокое дерьмо,которое насрали за тысячелетие!
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9 час.
Сергей Мисников
Давно пора.....Но  Путин боится.....Нельзя ждать когда наступит полное истощение страны.......Чего добивается США.......
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4 час.

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