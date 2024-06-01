Европу предупредили, но она по прежнему глуха

АР

Александр Рязанцев

Всю гейропу давно пора стереть в пыль,тем самым,пидорным пиндосам показать,что с ними будет,но лучше для гарантии стереть и их одновременно с гейропой,не теряя время на возможный ответ,В первых рядах наполеоныши с наглой англичанкой,которая всё наглее гадит!Лягушатников в адское болото,а гадёнышей в самое глубокое дерьмо,которое насрали за тысячелетие!