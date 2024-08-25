Ученые определили возраст, когда человек начинает резко стареть

В исследовании приняли участие 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет.Специалисты из Стэнфордского медицинского института определили возраст, когда в организме человека начинают происходить ускоренные процессы старения.
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