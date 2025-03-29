В Кургане китайский внедорожник продают всего за 790 тысяч рублей

Обзор URA.RU посвящен предложениям китайских автомобилей в Кургане, включая внедорожники, городские модели и кроссоверы стоимостью до одного миллиона рублей, предлагаемые с гарантией дилеров, кредитными программами и скидками.
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