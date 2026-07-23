Аритмия: что это такое простыми словами, причины и симптомы

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или время от времени сбиваться с ритма. Но не всякая аритмия опасна и требует лечения: в некоторых случаях нарушение ритма никак не влияет на здоровье.