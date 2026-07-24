Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о некачественной воде в Тюмени

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю Следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову предоставить отчет о результатах проверки по факту подачи некачественной водопроводной воды, ставшей поводом для возбуждения уголовного дела.
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